Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король МундиаляВести Кремля 112 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27.06 – пока сборная Египта основана в Чеченской республике, Рамзан Кадыров вцепился в Мохамеда Салаха, как клещ. И отпускал его, похоже, лишь на время матчей. Будучи хозяином Мундиаля, Путин мечтал стать самым популярным человеком июня-июля 2018 года, но Диего Марадона забрал все лавры популярности.
Также в выпуске:
Секретные плантации Захаровой и Лаврова.
Источник: 24 канал
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