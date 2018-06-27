Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27.06 – пока сборная Египта основана в Чеченской республике, Рамзан Кадыров вцепился в Мохамеда Салаха, как клещ. И отпускал его, похоже, лишь на время матчей. Будучи хозяином Мундиаля, Путин мечтал стать самым популярным человеком июня-июля 2018 года, но Диего Марадона забрал все лавры популярности.

Также в выпуске: Секретные плантации Захаровой и Лаврова.