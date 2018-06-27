Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю

Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король МундіалюВєсті Кремля 188 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.06 – поки збірна Єгипту базувалася у Чеченській республіці, Рамзан Кадиров вчепився у Мохамеда Салаха, як кліщ. І відпускав його, схоже, лише на час матчів. Будучи господарем Мундіалю, Путін мріяв стати найпопулярнішою людиною червня-липня 2018 року, але Дієго Марадона забрав всі лаври популярності.
Також у випуску:
Секретні плантації Захарової та Лаврова.
Джерело: 24 канал
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