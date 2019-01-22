Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 22 января – Россия может начать первую женскую космическую Одиссею. Для чего это ей пока неизвестно, но несколько кандидаток, которых отправят в космос уже есть. Отныне в России будут штрафовать за неправильное определение Крыма на карте. Первые претенденты – ООН и компания Google.
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Источник: 24 канал
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