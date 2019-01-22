Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 22 січня – Росія може розпочати першу жіночу космічну Одіссею. Для чого це їй наразі невідомо, але декілька кандидаток, яких відправлять у космос вже є. Відтепер у Росії будуть штрафувати за неправильне визначення Криму на мапі. Перші претенденти – ООН та компанія Google.

Також у випуску: Колоритне телебачення для Кадирова.