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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал

      Вєсті Кремля 75 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 22 січня – Росія може розпочати першу жіночу космічну Одіссею. Для чого це їй наразі невідомо, але декілька кандидаток, яких відправлять у космос вже є. Відтепер у Росії будуть штрафувати за неправильне визначення Криму на мапі. Перші претенденти – ООН та компанія Google.

      Також у випуску:

      Колоритне телебачення для Кадирова.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Рамзан Кадиров Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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