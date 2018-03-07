Вести Кремля. Коммунистический Дон Кихот. Кто украл окна у россиян
Вести Кремля 01:06, 8 марта 584 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 07.03 – после того, как Ксения Собчак решила стать кандидатом в президенты, ей не позавидуешь: друзья отвернулись, а враги всячески пытаются оскорбить. Но на помощь блондинке пришел коммунист Грудинин. В природе встретить дом без окон и дверей практически нереально. Конечно, если ты не живешь в России.
Также в выпуске:
Кем россияне пополняют ряды армии.
О российском "сверхоружии" Богдан Процишин.
Источник: 24 Канал
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