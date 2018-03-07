Вєсті Кремля. Комуністичний Дон Кіхот. Хто вкрав вікна у росіян

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 07.03 – після того, як Ксенія Собчак вирішила стати кандидатом в президенти їй не позаздриш: друзі відвернулись, а вороги всіляко намагаються образити. Але на допомогу білявці прийшов комуніст Грудінін. В природі зустріти будинок без вікон і дверей практично нереально. Звісно, якщо ти не живеш в Росії.

Також у випуску: Ким росіяни поповнюють лави армії. Про російську "надзброю" Богдан Процишин.