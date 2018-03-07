Вєсті Кремля. Комуністичний Дон Кіхот. Хто вкрав вікна у росіян
Вєсті Кремля 01:00, 8 березня 1085 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 07.03 – після того, як Ксенія Собчак вирішила стати кандидатом в президенти їй не позаздриш: друзі відвернулись, а вороги всіляко намагаються образити. Але на допомогу білявці прийшов комуніст Грудінін. В природі зустріти будинок без вікон і дверей практично нереально. Звісно, якщо ти не живеш в Росії.
Також у випуску:
Ким росіяни поповнюють лави армії.
Про російську "надзброю" Богдан Процишин.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі