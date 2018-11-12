Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 12.11 – Путин, по официальным данным, имеет 170 сантиметров, точнее, имел в минувшее воскресенье. Он засветился в Париже во всей своей "маленькой" красе. Ранее на дуэлях в России погибали Михаил Лермонтов и Александр Пушкин, а теперь туда же отправились Ксения Собчак и Симоньян.
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Источник: 24 канал
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