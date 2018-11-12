Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 12.11 – Путін, за офіційними даними, має 1,70 метрів, точніше, мав до минулої неділі. Він засвітився в Парижі у всій своїй "маленькій" красі. Раніше на дуелях у Росії гинули Михайло Лєрмонтов та Олександр Пушкін, а тепер туди ж подалися Ксенія Собчак та Маргарита Симоньян.

Також у випуску: Геніальні пропозиції від Мединського. Сахалін не замерзне.