Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"Вести Кремля 67 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20.06 – тема дорог скоро отойдет в прошлое из-за стремительного подорожания цен на топливо. Но двигаться как то надо, вот россияне и придумали идею с конем. Некоторые российские футбольные фанаты не брезгуют алкоголем, любят начистить друг другу рожи, но иностранные фанаты на Мундиале показали россиянам что такое "мозг здорового болельщика".
Также в выпуске:
Агитаторы за пенсионную реформу.
Источник: 24 канал
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