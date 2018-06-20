Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20.06 – тема дорог скоро отойдет в прошлое из-за стремительного подорожания цен на топливо. Но двигаться как то надо, вот россияне и придумали идею с конем. Некоторые российские футбольные фанаты не брезгуют алкоголем, любят начистить друг другу рожи, но иностранные фанаты на Мундиале показали россиянам что такое "мозг здорового болельщика".

Также в выпуске: Агитаторы за пенсионную реформу.