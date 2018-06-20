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Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"

Вести Кремля 67 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20.06 – тема дорог скоро отойдет в прошлое из-за стремительного подорожания цен на топливо. Но двигаться как то надо, вот россияне и придумали идею с конем. Некоторые российские футбольные фанаты не брезгуют алкоголем, любят начистить друг другу рожи, но иностранные фанаты на Мундиале показали россиянам что такое "мозг здорового болельщика".

Также в выпуске:

Агитаторы за пенсионную реформу.

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 канал
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