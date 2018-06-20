Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20.06 – тема доріг скоро відійде в минуле через стрімке здорожчання цін на пальне. Але ж рухатися якось треба, от росіяни і придумали ідею з конем. Деякі російські футбольні фани не гребують алкоголем, люблять начистити один одному пики, але іноземні фанати на Мундіалі показали росіянам, що таке "мозок здорового вболівальника".

Також у випуску: Агітатори за пенсійну реформу.