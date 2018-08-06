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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина

Вести Кремля 242 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 06.08 – МИД России назначило американского актера Стивена Сигала специальным представителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных отношений и теперь он может стать конкурентом Лаврову. Владимир Путин побывал на фестивале в Крыму и сразу же в церкви. Однако двойник отличался не только внешне, ему еще и костюм не смогли подобрать.

Также в выпуске: 

Дорогой развод Петросяна.

Минобороны России оскандалился из-за женской груди.

Теги: Владимир Путин Сергей Лавров Вести Кремля
Источник: 24 канал
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