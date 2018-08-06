Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 06.08 – МИД России назначило американского актера Стивена Сигала специальным представителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных отношений и теперь он может стать конкурентом Лаврову. Владимир Путин побывал на фестивале в Крыму и сразу же в церкви. Однако двойник отличался не только внешне, ему еще и костюм не смогли подобрать.
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Источник: 24 канал
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