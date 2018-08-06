Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.08 – МЗС Росії призначило американського актора Стівена Сігала спеціальним представником відомства з питань російсько-американських гуманітарних відносин і тепер він може стати конкурентом Лаврову. Володимир Путін побував на фестивалі у Криму та одразу ж в церкві. Проте двійник відрізнявся не тільки зовнішньо, йому ще й костюм не змогли підібрали.

Також у випуску: Дороге розлучення Петросяна. Міноборони Росії оскандалився через жіночі груди.