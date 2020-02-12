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      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
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      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ

      32 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 февраля – ведущие страны мира задумываются об использовании космоса и спутников как арены для будущих войн. Россия и Америка уже начали эту битву, правда, первой воевать пока нечем. Оказывается, что китайцу смерть, то русскому – хорошо. В РФ светило телемедицины Мясников рассказал о пользе китайского коронавируса.

      Также в выпуске:

      Новое толкование религии от коммунистов.

      На лыжах – за победу.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
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