Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ

В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 февраля – ведущие страны мира задумываются об использовании космоса и спутников как арены для будущих войн. Россия и Америка уже начали эту битву, правда, первой воевать пока нечем. Оказывается, что китайцу смерть, то русскому – хорошо. В РФ светило телемедицины Мясников рассказал о пользе китайского коронавируса.

Также в выпуске: Новое толкование религии от коммунистов. На лыжах – за победу.