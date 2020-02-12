Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 февраля – ведущие страны мира задумываются об использовании космоса и спутников как арены для будущих войн. Россия и Америка уже начали эту битву, правда, первой воевать пока нечем. Оказывается, что китайцу смерть, то русскому – хорошо. В РФ светило телемедицины Мясников рассказал о пользе китайского коронавируса.
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