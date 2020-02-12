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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 лютого – провідні країни світу замислюються про використання космосу й супутників як арени для майбутніх війн. Росія й Америка вже розпочали цю битву, щоправда першій воювати поки що нічим. Виявляється, що китайцю – смерть, то росіянину – добре. У РФ світило телемедицини Мясніков розповів про користь китайського коронавірусу.

      Також у випуску:

      Нове тлумачення релігії від комуністів.

      На лижах – за перемогу.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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