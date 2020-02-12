Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 лютого – провідні країни світу замислюються про використання космосу й супутників як арени для майбутніх війн. Росія й Америка вже розпочали цю битву, щоправда першій воювати поки що нічим. Виявляється, що китайцю – смерть, то росіянину – добре. У РФ світило телемедицини Мясніков розповів про користь китайського коронавірусу.

Також у випуску: Нове тлумачення релігії від комуністів. На лижах – за перемогу.