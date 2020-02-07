Вести Кремля: Коронавирус от Трампа. Россия для "чистых" россиян

В выпуске программы "Вести Кремля" за 7 февраля – на "Первом канале" россиянам раскрыли страшную тайну. Выяснилось, что именно Президент Америки Дональд Трамп виноват в возникновении и распространении смертельного коронавируса. Есть люди, которым логика совсем невмоготу, и они гордятся и стесняются того, на что у них вообще не было влияния. Кроме того, эти люди руководят Россией уже 27 лет.

Также в выпуске: Выплаты матерям от правительства РФ. Один из ртов Путина оказался коллаборантом.