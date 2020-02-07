У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 лютого – на "Першому каналі" росіянам розкрили страшну таємниця. З'ясувалося, що саме Президент Америки Дональд Трамп винен у виникненні і поширенні смертельного коронавірусу. Є люди, яким логіка зовсім не під силу, і вони пишаються та соромляться того, на що взагалі не мали впливу. Крім того, ці люди керують Росією вже 27 років.

Також у випуску: Виплати матерям від уряду РФ. Один із ротів Путіна виявився колаборантом.