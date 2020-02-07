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      Вєсті Кремля: Коронавірус від Трампа. Росія для "чистих" росіян

      Вєсті Кремля 87 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 лютого – на "Першому каналі" росіянам розкрили страшну таємниця. З'ясувалося, що саме Президент Америки Дональд Трамп винен у виникненні і поширенні смертельного коронавірусу. Є люди, яким логіка зовсім не під силу, і вони пишаються та соромляться того, на що взагалі не мали впливу. Крім того, ці люди керують Росією вже 27 років.

      Також у випуску:

      Виплати матерям від уряду РФ.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Дональд Трамп Володимир Путін
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