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      Вести Кремля: Короночка на орбите. "Ценная" помощь российским медикам

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 23 апреля – глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что генеральный конструктор ракетно-космической корпорации Евгений Микрин заболел COVID-19. Кремль посылал помощь в борьбе с коронавирусом и Венесуэле, и Италии, 80% которой оказалась ненужной. Врачи же в России жалуются на нехватку спецсредств.

      Також у випуску:

      Рептилоїди поповнились левицею.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 квітня 2020:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля
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