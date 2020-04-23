Вести Кремля: Короночка на орбите. "Ценная" помощь российским медикам

В выпуске программы "Вести Кремля" за 23 апреля – глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что генеральный конструктор ракетно-космической корпорации Евгений Микрин заболел COVID-19. Кремль посылал помощь в борьбе с коронавирусом и Венесуэле, и Италии, 80% которой оказалась ненужной. Врачи же в России жалуются на нехватку спецсредств.

Також у випуску: Рептилоїди поповнились левицею. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 квітня 2020: