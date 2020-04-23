Вєсті Кремля: Короночка на орбіті. "Цінна" допомога російським медикам
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 квітня – глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін підтвердив інформацію про те, що генеральний конструктор ракетно-космічної корпорації Євгеній Мікрін захворів на COVID-19. Кремль надсилав допомогу у боротьбі з коронавірусом і Веннесуелі, і Італії, 80% якої виявилась непотрібною. Лікарі ж у Росії скаржаться на брак спецзасобів.
Також у випуску:
Рептилоїди поповнились левицею.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 квітня 2020:
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