Вєсті Кремля: Короночка на орбіті. "Цінна" допомога російським медикам

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 квітня – глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін підтвердив інформацію про те, що генеральний конструктор ракетно-космічної корпорації Євгеній Мікрін захворів на COVID-19. Кремль надсилав допомогу у боротьбі з коронавірусом і Веннесуелі, і Італії, 80% якої виявилась непотрібною. Лікарі ж у Росії скаржаться на брак спецзасобів.

Також у випуску: Рептилоїди поповнились левицею. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 квітня 2020: