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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции

      Вести Кремля 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 29 января – директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил бороться против зла галактического масштаба, правда, потенциально, но это уже детали. Антикоррупционные митинги в РФ стоит запретить даже из-за их безсмысленности, ведь, как можно протестовать, если коррупцией, по официальной версии, там и не пахнет.

      Также в выпуске: 

      Огнетушитель за героизм.

      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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