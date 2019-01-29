Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 29 января – директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил бороться против зла галактического масштаба, правда, потенциально, но это уже детали. Антикоррупционные митинги в РФ стоит запретить даже из-за их безсмысленности, ведь, как можно протестовать, если коррупцией, по официальной версии, там и не пахнет.
Также в выпуске:
Огнетушитель за героизм.
Источник: 24 канал
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