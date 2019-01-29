Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 29 січня – директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вирішив боротися проти зла галактичного масштабу, щоправда, потенційно, але це уже деталі. Антикорупційні мітинги у РФ варто заборонити вже через їхню беззмістовність, адже, як можна протестувати, якщо корупцією, за офіційною версією, там і не пахне.
Також у випуску:
Вогнегасник за героїзм.
Джерело: 24 канал
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