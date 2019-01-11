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      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина

      Вести Кремля 74 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 11 января – накануне Дмитрий Рогозин после ряда скандалов, связанных с "Роскосмосом" дал развернутое интервью, в котором на пальцах объяснил, кто и как мешает развиваться российской космической отрасли. Список стратегически важных пищевых продуктов для россиян мог бы быть очень предсказуемым. И праздники прошли, поэтому меню нужно немедленно пересмотреть.

      Также в выпуске:

      Милонов vs Шнур.

      Удивительная черта характера россиян.

      Теги: Новости России Владимир Путин Роскосмос Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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