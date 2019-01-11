Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 11 января – накануне Дмитрий Рогозин после ряда скандалов, связанных с "Роскосмосом" дал развернутое интервью, в котором на пальцах объяснил, кто и как мешает развиваться российской космической отрасли. Список стратегически важных пищевых продуктов для россиян мог бы быть очень предсказуемым. И праздники прошли, поэтому меню нужно немедленно пересмотреть.

Также в выпуске: Милонов vs Шнур. Удивительная черта характера россиян.