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      Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна

      Вєсті Кремля 158 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 11 січня – напередодні Дмитро Рогозін після низки скандалів, пов'язаних із "Роскосмосом" дав розгорнуте інтерв'ю, у якому на пальцях пояснив, хто і як заважає розвиватися російській космічній галузі. Список стратегічно важливих харчових продуктів для росіян міг би бути дуже передбачуваним. Та свята минули, тож меню потрібно негайно переглянути.

      Також у випуску: 

      Мілонов vs Шнур.

      Дивовижна риса характеру росіян.

      Теги: Вєсті Кремля Роскосмос Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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