Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 11 січня – напередодні Дмитро Рогозін після низки скандалів, пов'язаних із "Роскосмосом" дав розгорнуте інтерв'ю, у якому на пальцях пояснив, хто і як заважає розвиватися російській космічній галузі. Список стратегічно важливих харчових продуктів для росіян міг би бути дуже передбачуваним. Та свята минули, тож меню потрібно негайно переглянути.

Також у випуску: Мілонов vs Шнур. Дивовижна риса характеру росіян.