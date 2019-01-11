Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 11 січня – напередодні Дмитро Рогозін після низки скандалів, пов'язаних із "Роскосмосом" дав розгорнуте інтерв'ю, у якому на пальцях пояснив, хто і як заважає розвиватися російській космічній галузі. Список стратегічно важливих харчових продуктів для росіян міг би бути дуже передбачуваним. Та свята минули, тож меню потрібно негайно переглянути.
Також у випуску:
Мілонов vs Шнур.
Дивовижна риса характеру росіян.
Джерело: 24 канал
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