Вести Кремля: Космическо-трамвайные технологии РФ. Следком взялся за Пушкина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 февраля – Илон Маск смачно переплюнул российский космический двигатель, в Москве ответили беспилотным трамваем. Второй раз за пять лет. Видимо, надо распилить еще несколько десятков миллиардов из бюджета. Следком России хорошо потренировался на делах против украинских чиновников и взялся за старое: будут расследовать причины гибели Александра Пушкина

Также в выпуске: Навальный – Волан-де-Морт: на российских каналах появился Тот-кого-нельзя-называть. Нашествие белых медведей на Архангельск прекращено: животные заценили уровень жизни в городе и решили там не оставаться.