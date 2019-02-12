Вести Кремля: Космическо-трамвайные технологии РФ. Следком взялся за Пушкина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 февраля – Илон Маск смачно переплюнул российский космический двигатель, в Москве ответили беспилотным трамваем. Второй раз за пять лет. Видимо, надо распилить еще несколько десятков миллиардов из бюджета. Следком России хорошо потренировался на делах против украинских чиновников и взялся за старое: будут расследовать причины гибели Александра Пушкина
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Источник: 24 канал
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