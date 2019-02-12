Вєсті Кремля: Космічно-трамвайні технології РФ. Слєдком взявся за Пушкіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 лютого – Ілон Маск смачно переплюнув російський космічний двигун, у Москві відповіли безпілотним трамваєм. Вдруге за п'ять років. Мабуть, треба розпиляти ще кілька десятків мільярдів з бюджету. Слєдком Росії добряче потренувався на справах проти українських чиновників і взявся за старе: будуть розслідувати причини загибелі Олександра Пушкіна.

Також у випуску: Навальний – Волдеморт: на російських каналах з'явився Той-кого-не-можна-називати. Нашестя білих ведмедів на Архангельськ припинено: тварини зацінили рівень життя у місті і вирішили там не залишатися.