Вєсті Кремля: Космічно-трамвайні технології РФ. Слєдком взявся за Пушкіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 лютого – Ілон Маск смачно переплюнув російський космічний двигун, у Москві відповіли безпілотним трамваєм. Вдруге за п'ять років. Мабуть, треба розпиляти ще кілька десятків мільярдів з бюджету. Слєдком Росії добряче потренувався на справах проти українських чиновників і взявся за старе: будуть розслідувати причини загибелі Олександра Пушкіна.
Також у випуску:
Навальний – Волдеморт: на російських каналах з'явився Той-кого-не-можна-називати.
Нашестя білих ведмедів на Архангельськ припинено: тварини зацінили рівень життя у місті і вирішили там не залишатися.
Джерело: 24 канал
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