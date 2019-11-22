Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 ноября – Рогозин уже полтора года возглавляет "Роскосмос". Но единственное достижение – хищение космических денег. Путин, как и любой другой диктатор, хочет иметь ручной интернет. Но пока он работает – Путин развлекается другим способом.
Также в выпуске:
Вова Путин и дороги.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 ноября:
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