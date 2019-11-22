Вєсті Кремля: Космічне багатство Рогозіна. Росіяни ловлять іноземних агентів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 листопада – Рогозін вже півтора року очолює "Роскосмос". Але єдине досягнення – розкрадання космічних грошей. Путін, як і будь-який інший диктатор, хоче мати ручний інтернет. Але поки він працює – Путін розважається в інший спосіб.

Також у випуску: Вова Путін і дороги. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 листопада: