Вєсті Кремля: Космічне багатство Рогозіна. Росіяни ловлять іноземних агентів
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 листопада – Рогозін вже півтора року очолює "Роскосмос". Але єдине досягнення – розкрадання космічних грошей. Путін, як і будь-який інший диктатор, хоче мати ручний інтернет. Але поки він працює – Путін розважається в інший спосіб.
Також у випуску:
Вова Путін і дороги.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 листопада:
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