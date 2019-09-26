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      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН

      Вести Кремля 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26 сентября – в Рашке решили космодром назвать именем президента. Осталось еще страну переименовать, и тогда у них точно получится зажить лучше! Лидеры стран мира могут сами узнать, что же случилось в Архангельске – Лавров предлагает перенести собрание ООН. И было бы патриотично выбрать местом встречи Россию и славное село, где взорвалась путинская ракета.

      Также в выпуске:

      "Зарезали" кролика.

      Театр Роскомнадзора.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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