Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26 сентября – в Рашке решили космодром назвать именем президента. Осталось еще страну переименовать, и тогда у них точно получится зажить лучше! Лидеры стран мира могут сами узнать, что же случилось в Архангельске – Лавров предлагает перенести собрание ООН. И было бы патриотично выбрать местом встречи Россию и славное село, где взорвалась путинская ракета.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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