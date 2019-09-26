Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26 сентября – в Рашке решили космодром назвать именем президента. Осталось еще страну переименовать, и тогда у них точно получится зажить лучше! Лидеры стран мира могут сами узнать, что же случилось в Архангельске – Лавров предлагает перенести собрание ООН. И было бы патриотично выбрать местом встречи Россию и славное село, где взорвалась путинская ракета.

Также в выпуске: "Зарезали" кролика. Театр Роскомнадзора.

Источник: 24 канал