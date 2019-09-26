Вєсті Кремля: Космодром імені Путіна. Радіоактивна Генасамблея ООН
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 вересня – в Рашці вирішили космодром назвати іменем президента. Залишилося ще країну перейменувати, і тоді в них точно вийде зажити краще! Лідери країн світу можуть самі дізнатися, що ж трапилося в Архангельску – Лавров пропонує перенести зібрання ООН. І було б патріотично обрати місцем зустрічі Росію і славне село, де вибухнула путінська ракета.
Також у випуску:
"Зарізали" кролика.
Театр Роскомнадзора.
Джерело: 24 канал
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