Вєсті Кремля: Космодром імені Путіна. Радіоактивна Генасамблея ООН

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 вересня – в Рашці вирішили космодром назвати іменем президента. Залишилося ще країну перейменувати, і тоді в них точно вийде зажити краще! Лідери країн світу можуть самі дізнатися, що ж трапилося в Архангельску – Лавров пропонує перенести зібрання ООН. І було б патріотично обрати місцем зустрічі Росію і славне село, де вибухнула путінська ракета.

Також у випуску: "Зарізали" кролика. Театр Роскомнадзора.

Джерело: 24 канал