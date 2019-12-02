Вести Кремля: Кражи для Путина. Новинки российской армии

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 2 декабря – российский робот-танцор оказался не новинкой. Ведь такого же 5 лет назад презентовали киргизские изобретатели. На Чукотке засняли белого медведя, раскрашенного краской. Надпись "Т-34" может свидетельствовать, что это – следующая версия легендарного танка. Хотя, если верить в боеспособность российской армии, можно и в такие сказки поверить.

Также в выпуске: Как Санкт-Петербург превратили в Лондон. Безопасность самурая. Смотрите программу "Вести Кремля" за 2 декабря 2019:​