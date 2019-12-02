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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Вести Кремля: Кражи для Путина. Новинки российской армии

      74 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 2 декабря – российский робот-танцор оказался не новинкой. Ведь такого же 5 лет назад презентовали киргизские изобретатели. На Чукотке засняли белого медведя, раскрашенного краской. Надпись "Т-34" может свидетельствовать, что это – следующая версия легендарного танка. Хотя, если верить в боеспособность российской армии, можно и в такие сказки поверить.

      Также в выпуске:

      Как Санкт-Петербург превратили в Лондон.

      Безопасность самурая.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 2 декабря 2019:​

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля Оружие Владимир Путин
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