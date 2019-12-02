Вєсті Кремля: Крадіжки для Путіна. Новинки російської армії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 грудня – російський робот-танцюрист виявився зовсім не новинкою. Адже такого ж ще п'ять років тому презентували киргизькі винахідник. На Чукотці зазняли білого ведмедя, розмальованого фарбою. Напис "Т-34" може свідчити, що це – наступна версія легендарного танку. В принципі, якщо вірити у боєздатність російської армії, можна й у такі казки повірити.

Також у випуску: Як Санкт-Петербург перетворили у Лондон. Безпека самурая. Дивіться програми "Вєсті Кремля" за 2 грудня 2019: