22:45
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:23, сьогодні
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Вєсті Кремля: Крадіжки для Путіна. Новинки російської армії

      299 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 грудня – російський робот-танцюрист виявився зовсім не новинкою. Адже такого ж ще п'ять років тому презентували киргизькі винахідник. На Чукотці зазняли білого ведмедя, розмальованого фарбою. Напис "Т-34" може свідчити, що це – наступна версія легендарного танку. В принципі, якщо вірити у боєздатність російської армії, можна й у такі казки повірити.

      Також у випуску: 

      Як Санкт-Петербург перетворили у Лондон.

      Безпека самурая.

      Дивіться програми "Вєсті Кремля" за 2 грудня 2019:

       

      Замах на Соболєва: поліція затримала підозрюваних – їм менше 20 років
      сьогодні
      9644
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:15 Головні новини 2 грудня: нові деталі вбивства сина депутата Соболєва, в Україні засніжило
      Ірина Вихрущ 531
      сьогодні , 22:00 Володін не сказав щось нове. Росіяни й далі будуть дестабілізувати ситуацію в Україні, – Тука
      Блог Соцмережі 114
      сьогодні , 19:15 Замах на депутата Соболєва: чому випадки замовних вбивств частішають
      Інна Жолобович 971
      сьогодні , 19:00 Как и минские договоренности: почему нормандский формат может навредить Украине?
      Юрій Шуліпа 854
      сьогодні , 17:30 Тренди зими 2019-2020: що ми будемо носити у новому сезоні
      Юлія Турелик 7785
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук