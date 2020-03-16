Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца

В выпуске программы "Вести Кремля" за 16 марта – в России поняли, что нужно бороться с коронавирусом, потому перекрыли границы, ограничили массовые мероприятия и распорядились одеть врачей скорой в противочумные костюмы. Дмитрий Рогозин встал на защиту Валентины Терешковой, которую начали травить на просторах интернета: чтобы перевести шквал внимания, заявил о создании нового космического корабля.

Также в выпуске: Путин уничтожает многоэтажки. Обязательно бахнуть. Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 16 марта 2020: