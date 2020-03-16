Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 березня – в Росії зрозуміли, що потрібно боротися з коронавірусом, тому перекрили кордони, обмежили масові заходи й розпорядилися одягнути лікарів швидкої в протичумні костюми. Дмитро Рогозін став на захист Валентини Терешкової, яку почали травити на просторах інтернету. То ж, щоб перевести шквал уваги, заявив про створення нового космічного корабля.

Також у випуску: Путін знищує багатоповерхівки. Обов’язково бахнуть. Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 березня 2020: