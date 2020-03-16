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      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 березня – в Росії зрозуміли, що потрібно боротися з коронавірусом, тому перекрили кордони, обмежили масові заходи й розпорядилися одягнути лікарів швидкої в протичумні костюми. Дмитро Рогозін став на захист Валентини Терешкової, яку почали травити на просторах інтернету. То ж, щоб перевести шквал уваги, заявив про створення нового космічного корабля.

      Також у випуску:

      Путін знищує багатоповерхівки.

      Обов’язково бахнуть.

      Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 березня 2020:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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