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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева

      Вести Кремля 94 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 февраля – юмористические шоу в России переживают настоящий ренессанс. Но у всех комиков должны трястись коленки, так как у них появился незаурядный конкурент с невероятным админресурсом. Российский премьер озвучил главную задачу для научной отрасли РФ: чтобы в других странах правильно называли таблицу, которую придумали в позапрошлом веке.

      Также в выпуске:

      Интересные факты о российских власть имущих от Навального.

      Кто перешел дорогу Кадырову.

       

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      Теги: Дмитрий Медведев Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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