Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 февраля – юмористические шоу в России переживают настоящий ренессанс. Но у всех комиков должны трястись коленки, так как у них появился незаурядный конкурент с невероятным админресурсом. Российский премьер озвучил главную задачу для научной отрасли РФ: чтобы в других странах правильно называли таблицу, которую придумали в позапрошлом веке.

Также в выпуске: Интересные факты о российских власть имущих от Навального. Кто перешел дорогу Кадырову.