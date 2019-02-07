Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 февраля – юмористические шоу в России переживают настоящий ренессанс. Но у всех комиков должны трястись коленки, так как у них появился незаурядный конкурент с невероятным админресурсом. Российский премьер озвучил главную задачу для научной отрасли РФ: чтобы в других странах правильно называли таблицу, которую придумали в позапрошлом веке.
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Источник: 24 канал
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