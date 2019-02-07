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      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва

      Вєсті Кремля 79 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 лютого – гумористичні шоу в Росії переживають справжній ренесанс. Але у всіх коміків мають труситись колінця, адже в них з'явився неабиякий конкурент з неймовірним адмінресурсом. Російський прем'єр озвучив головне завдання для наукової галузі РФ: щоб в інших країнах правильно називали таблицю, яку вигадали у позаминулому столітті.

      Також у випуску: 

      Цікаві факти про російських можновладців від Навального.

      Хто перейшов дорогу Кадирову.

       

       

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Дмитро Медведєв
      Джерело: 24 канал
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