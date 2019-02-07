Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 лютого – гумористичні шоу в Росії переживають справжній ренесанс. Але у всіх коміків мають труситись колінця, адже в них з'явився неабиякий конкурент з неймовірним адмінресурсом. Російський прем'єр озвучив головне завдання для наукової галузі РФ: щоб в інших країнах правильно називали таблицю, яку вигадали у позаминулому столітті.

Також у випуску: Цікаві факти про російських можновладців від Навального. Хто перейшов дорогу Кадирову.