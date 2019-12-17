Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 декабря – в России наблюдаются странные тенденции: спасти от глобального потепления, затопления и других бедствий страну сможет именно прокуратура Юрия Чайки. В Mail.Ru.Group вслед за Yandex решили подыграть Кремлю: компания объявила о запуске видеохостинга "на свой лад". И результат таких заигрываний очень предсказуем.

Также в выпуске: Кремлевская альтернатива Олимпийским играм. Лунная соната Рогозина. Смотрите программу "Вести Кремля" за 17 декабря 2019: