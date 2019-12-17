Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 грудня – на Росії спостерігаються дивні тенденції: врятувати від глобального потепління, затоплення та інших лих країну зможе саме прокуратура Юрія Чайки. У Mail.Ru.Group вслід за Yandex вирішили підіграти Кремлю: компанія оголосила про запуск відеохостингу "на свій лад". Та результат таких загравань дуже передбачуваний.
Також у випуску:
Кремлівська альтернатива Олімпійським іграм.
Місячна соната Рогозіна.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 17 грудня 2019:
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