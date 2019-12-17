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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
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      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних

      111 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 грудня – на Росії спостерігаються дивні тенденції: врятувати від глобального потепління, затоплення та інших лих країну зможе саме прокуратура Юрія Чайки. У Mail.Ru.Group вслід за Yandex вирішили підіграти Кремлю: компанія оголосила про запуск відеохостингу "на свій лад". Та результат таких загравань дуже передбачуваний.

      Також у випуску:

      Кремлівська альтернатива Олімпійським іграм.

      Місячна соната Рогозіна.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 17 грудня 2019:

       

      Батько Зеленського: Розчарування – у тупих
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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