Вести Кремля: Куда исчез Ким Чен Ын. Кадыров побрился
В выпуске программы "Вести Кремля" за 22 апреля – из-за пандемии во всем мире люди пытаются выжить, как могут. На государственном уровне также по-разному закрывают дыры в бюджете. А Ким Чен Ын придумал такой план, что Путину и не снилось. Правда, для этого пришлось немного умереть. Из-за карантина приостановились все сферы жизни, но Кадыров придумал лайфхак, как справиться с неудобствами.
Также в выпуске:
Чудо Господа в России.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 апреля 2020:
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