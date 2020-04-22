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      Вести Кремля: Куда исчез Ким Чен Ын. Кадыров побрился

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      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 22 апреля – из-за пандемии во всем мире люди пытаются выжить, как могут. На государственном уровне также по-разному закрывают дыры в бюджете. А Ким Чен Ын придумал такой план, что Путину и не снилось. Правда, для этого пришлось немного умереть. Из-за карантина приостановились все сферы жизни, но Кадыров придумал лайфхак, как справиться с неудобствами.

      Также в выпуске:

       Чудо Господа в России.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 апреля 2020:​

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости политики Рамзан Кадыров Ким Чен Ын Вести Кремля
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