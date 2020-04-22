Вести Кремля: Куда исчез Ким Чен Ын. Кадыров побрился

В выпуске программы "Вести Кремля" за 22 апреля – из-за пандемии во всем мире люди пытаются выжить, как могут. На государственном уровне также по-разному закрывают дыры в бюджете. А Ким Чен Ын придумал такой план, что Путину и не снилось. Правда, для этого пришлось немного умереть. Из-за карантина приостановились все сферы жизни, но Кадыров придумал лайфхак, как справиться с неудобствами.

Также в выпуске: Чудо Господа в России. Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 апреля 2020:​