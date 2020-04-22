Вєсті Кремля: Куди зник Кім Чен Ин. Кадиров поголився

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 квітня – через пандемію у всьому світі люди намагаються вижити, як можуть. На державному рівні також по-різному закривають дірки у бюджеті. А Кім Чен Ин придумав такий план, що Путіну і не снилось. Щоправда, для цього довелося трішки вмерти. Через карантин призупинились усі сфери життя, але Кадиров придумав лайфхак, як впоратись з незручностями.

Також у випуску: Господнє диво у Росії. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 квітня 2020: