Вєсті Кремля: Куди зник Кім Чен Ин. Кадиров поголився
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 квітня – через пандемію у всьому світі люди намагаються вижити, як можуть. На державному рівні також по-різному закривають дірки у бюджеті. А Кім Чен Ин придумав такий план, що Путіну і не снилось. Щоправда, для цього довелося трішки вмерти. Через карантин призупинились усі сфери життя, але Кадиров придумав лайфхак, як впоратись з незручностями.
Також у випуску:
Господнє диво у Росії.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 квітня 2020:
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