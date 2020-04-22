22:01
22 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Куди зник Кім Чен Ин. Кадиров поголився

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 квітня – через пандемію у всьому світі люди намагаються вижити, як можуть. На державному рівні також по-різному закривають дірки у бюджеті. А Кім Чен Ин придумав такий план, що Путіну і не снилось. Щоправда, для цього довелося трішки вмерти. Через карантин призупинились усі сфери життя, але Кадиров придумав лайфхак, як впоратись з незручностями.

      Також у випуску:

      Господнє диво у Росії.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 квітня 2020:

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини політики Рамзан Кадиров Кім Чен Ин Вєсті Кремля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      18 квітня , 23:00 Богослужіння на Великдень 2020: онлайн-трансляція
      Вероніка Климська
      18 квітня , 22:08 Головні новини 18 квітня: коронавірус в Онуфрія, пожежі на Житомирщині та дим в Києві
      Ігор Саджениця