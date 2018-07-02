Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 02.07 – в России сейчас все крутится вокруг футбола. И должна произойти ядерная война, чтобы отвлечь внимание от спортивного события №1. Поэтому когда Путин не пришел на победный матч своей сборной, все начали лезть в противоядерые бункеры. Растительным символом России считали березу. Но это уже архаизм.

Также в выпуске: Сколько россиян хотят покинуть пределы страны – детали в цифрах. Футбол и война Олега Королева.