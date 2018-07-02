Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России

Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо РоссииВести Кремля 195 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 02.07 – в России сейчас все крутится вокруг футбола. И должна произойти ядерная война, чтобы отвлечь внимание от спортивного события №1. Поэтому когда Путин не пришел на победный матч своей сборной, все начали лезть в противоядерые бункеры. Растительным символом России считали березу. Но это уже архаизм.
Также в выпуске:
Сколько россиян хотят покинуть пределы страны – детали в цифрах.
Футбол и война Олега Королева.
Источник: 24 канал
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