Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії

Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо РосіїВєсті Кремля 638 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.07 – у Росії зараз все крутиться навколо футболу. І має статися ядерна війна, аби відвернути увагу від спортивної події №1. Тому коли Путін не прийшов на переможний матч власної збірної, усі почали лізти в протиядерні бункери. Рослинним символом Росії вважали березу. Але це вже архаїзм. Нові часи принесли нові, актуальніші символи – очерет.
Також у випуску:
Скільки росіян хочуть покинути межі країни – деталі у цифрах.
Футбол і війна Олега Корольова.
Джерело: 24 канал
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