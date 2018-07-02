Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.07 – у Росії зараз все крутиться навколо футболу. І має статися ядерна війна, аби відвернути увагу від спортивної події №1. Тому коли Путін не прийшов на переможний матч власної збірної, усі почали лізти в протиядерні бункери. Рослинним символом Росії вважали березу. Але це вже архаїзм. Нові часи принесли нові, актуальніші символи – очерет.

Також у випуску: Скільки росіян хочуть покинути межі країни – деталі у цифрах. Футбол і війна Олега Корольова.