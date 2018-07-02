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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля

Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії

Вєсті Кремля 638 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.07 – у Росії зараз все крутиться навколо футболу. І має статися ядерна війна, аби відвернути увагу від спортивної події №1. Тому коли Путін не прийшов на переможний матч власної збірної, усі почали лізти в протиядерні бункери. Рослинним символом Росії вважали березу. Але це вже архаїзм. Нові часи принесли нові, актуальніші символи – очерет.

Також у випуску:

Скільки росіян хочуть покинути межі країни – деталі у цифрах.

Футбол і війна Олега Корольова.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 канал
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