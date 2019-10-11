Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США

В выпуске "Вести Кремля" за 11 октября – несколько раз в год Путин исчезает с голубых экранов. Ни для кого не секрет – в эти дни дедушке проводят омолаживающие процедуры. Но буквально на днях оказалась еще одна интересная деталь. Между Россией и Америкой возник политический скандал из-за допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой. Теперь россияне готовят сокрушительный политический удар по США.

Также в выпуске: Единственная футбольная лига Расиюшки.