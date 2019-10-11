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      Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США

      Вести Кремля 12 Читати новину українською

      В выпуске "Вести Кремля" за 11 октября – несколько раз в год Путин исчезает с голубых экранов. Ни для кого не секрет – в эти дни дедушке проводят омолаживающие процедуры. Но буквально на днях оказалась еще одна интересная деталь. Между Россией и Америкой возник политический скандал из-за допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой. Теперь россияне готовят сокрушительный политический удар по США.

      Также в выпуске:

      Единственная футбольная лига Расиюшки.

      blog_ava
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      13430
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Скандал Новости США Владимир Путин Вести Кремля
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