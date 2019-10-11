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      Вєсті Кремля: Куди зникає Путін. Росія скандалить зі США

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 жовтня – кілька разів на рік Володимир Путін зникає з блакитних екранів. Ні для кого не секрет – в ці дні дідусю проводять омолоджуючі процедури. Але буквально днями виявилася ще одна цікава деталь. Між Росією та Америкою виник політичний скандал через допит депутатки Держдуми Інги Юмашевої. Тепер росіяни готують нищівний політичний удар по США.

      Також у випуску: 

      Єдина футбольна ліга Расіюшкі.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 11 жовтня 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини США Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Скандал
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