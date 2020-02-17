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      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант

      Вести Кремля Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 17 февраля – наверное, нет нигде в цивилизованном мире лучших экспертов по вопросам цензурным, чем в России. Теперь под запретом оказалось творчество американского рокера Курта Кобейна. Детский омбудсмен объяснила, какую опасность несут его песни. На фоне снижения рейтингов президента РФ, Путин решил продемонстрировать россиянам свои музыкальные способности.

      Также в выпуске:

      Уроки борьбы с коррупцией в российских школах.

      РПЦ бросилась на амбразуру семейных ценностей.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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