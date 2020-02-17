Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
В выпуске программы "Вести Кремля" за 17 февраля – наверное, нет нигде в цивилизованном мире лучших экспертов по вопросам цензурным, чем в России. Теперь под запретом оказалось творчество американского рокера Курта Кобейна. Детский омбудсмен объяснила, какую опасность несут его песни. На фоне снижения рейтингов президента РФ, Путин решил продемонстрировать россиянам свои музыкальные способности.
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