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      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант

      Вєсті Кремля

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 лютого – напевно, немає ніде в цивілізованому світі кращих експертів із питань цензурних, ніж у Росії. Тепер під забороною опинилася творчість американського рокера Курта Кобейна. Дитячий омбудсмен пояснила, яку небезпеку несуть його пісні. На тлі зниження рейтингів президента РФ, Путін вирішив продемонструвати росіянам свої музичні здібності.

      Також у випуску:

      Уроки боротьби з корупцією в російських школах.

      РПЦ кинулася на амбразуру сімейних цінностей.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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