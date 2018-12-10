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      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси

      Вести Кремля 69 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 10.12 – на уборку резиденции Рамзана Кадырова Россия потратит 51 миллион рублей из госбюджета. Наверное, глава Чеченской республики развел такой срач, что никакая уборщица не справится, а может просто нужна особая хозяйка. В России испытали беспилотное такси, однако его первым маршрутом стал асфальт – сугроб.

      Также в выпуске:

      Словарь путинизмов.

      Киселев защищает российский мат.

      Теги: Владимир Путин Новости России Рамзан Кадыров Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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