Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 10.12 – на уборку резиденции Рамзана Кадырова Россия потратит 51 миллион рублей из госбюджета. Наверное, глава Чеченской республики развел такой срач, что никакая уборщица не справится, а может просто нужна особая хозяйка. В России испытали беспилотное такси, однако его первым маршрутом стал асфальт – сугроб.
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Источник: 24 канал
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