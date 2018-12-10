Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 10.12 – на уборку резиденции Рамзана Кадырова Россия потратит 51 миллион рублей из госбюджета. Наверное, глава Чеченской республики развел такой срач, что никакая уборщица не справится, а может просто нужна особая хозяйка. В России испытали беспилотное такси, однако его первым маршрутом стал асфальт – сугроб.

Также в выпуске: Словарь путинизмов. Киселев защищает российский мат.