Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 10.12 – на прибирання резиденції Рамзана Кадирова Росія витратить 51 мільйон рублів з держбюджету. Напевно, глава Чеченської республіки розвів такий срач, що ніяка прибиральниця не впорається, а може просто потрібна особлива господиня. У Росії випробували безпілотне таксі, проте його першим маршрутом став асфальт – замет.

Також у випуску: Словник путинізмів. Кисельов захищає російський мат.