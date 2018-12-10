Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 10.12 – на прибирання резиденції Рамзана Кадирова Росія витратить 51 мільйон рублів з держбюджету. Напевно, глава Чеченської республіки розвів такий срач, що ніяка прибиральниця не впорається, а може просто потрібна особлива господиня. У Росії випробували безпілотне таксі, проте його першим маршрутом став асфальт – замет.
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Джерело: 24 канал
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