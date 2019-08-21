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      Вести Кремля: Лоботомия Поклонской. Макрон – заложник Путина

      281 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 августа – Поклонская лечили-лечили, а потом применили один проверенный метод ... и не вылечили. У жены Макрона вывих плеча. По официальной версии, она травмировалась во время катания на лодке. На самом деле, вполне возможно, что это рука Кремля. И, похоже, теперь она добралась не только до жені французского президента, но и до самого Макрона.

      Также в выпуске:

      Покорение косм-аса!

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 22 августа 2019​:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Эммануэль Макрон Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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