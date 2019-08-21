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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна

      Вєсті Кремля 32 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 серпня – Поклонську лікували-лікували, а потім застосували один перевірений метод... і не вилікували. У дружини Макрона вивих плеча. За офіційною версією, вона травмувалась під час катання на човні. Насправді, цілком можливо, що це рука Кремля. І, схоже, тепер вона добралась не лише до дружини французького президента, але й до самого Макрона.

      Також у випуску:

      Покорєніє косм-аса!

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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