Вести Кремля: Лучшие друзья Путина. Кадыров против BBC
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 ноября – рэпер Тимати записал трек о Москве, потому Путин отправил ему на спасение свой отряд пенсионеров, который уничтожит всех конкурентов певца. Понять гордых сыновей Кавказа очень трудно, особенно о чем говорит главный нохча Кадыров очень проблематично, может хоть инопланетяне поймут.
Также в выпуске:
С ракетами не сложилось, поэтому на России решили освящать дороги.
Когда российские мастера реставрации берутся за свое дело, иногда становится страшно: ужасные примеры.
Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 19 ноября 2019 года
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