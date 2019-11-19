Вести Кремля: Лучшие друзья Путина. Кадыров против BBC

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 ноября – рэпер Тимати записал трек о Москве, потому Путин отправил ему на спасение свой отряд пенсионеров, который уничтожит всех конкурентов певца. Понять гордых сыновей Кавказа очень трудно, особенно о чем говорит главный нохча Кадыров очень проблематично, может хоть инопланетяне поймут.

Также в выпуске: С ракетами не сложилось, поэтому на России решили освящать дороги. Когда российские мастера реставрации берутся за свое дело, иногда становится страшно: ужасные примеры. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 19 ноября 2019 года