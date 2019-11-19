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      Вести Кремля: Лучшие друзья Путина. Кадыров против BBC

      52 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 ноября – рэпер Тимати записал трек о Москве, потому Путин отправил ему на спасение свой отряд пенсионеров, который уничтожит всех конкурентов певца. Понять гордых сыновей Кавказа очень трудно, особенно о чем говорит главный нохча Кадыров очень проблематично, может хоть инопланетяне поймут.

      Также в выпуске:

      С ракетами не сложилось, поэтому на России решили освящать дороги.

      Когда российские мастера реставрации берутся за свое дело, иногда становится страшно: ужасные примеры.

      Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 19 ноября 2019 года

       

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      Теги: Новости России Рамзан Кадыров Владимир Путин Вести Кремля
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