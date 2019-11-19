Вєсті Кремля: Найкращі друзі Путіна. Кадиров проти BBC

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 листопада – репер Тіматі записав трек про Москву, тому Путін відправив на йому порятунок свій загін пенсіонерів, який знищить усіх конкурентів співака. Зрозуміти гордих синів Кавказу дуже важко, особливо про що говорить головний нохча Кадиров дуже проблематично, може хоч інопланетяни зрозуміють. А як його переклали ВВС – дивіться у відео.

Також у випуску: З ракетами не склалося, тому на Росії вирішили освячувати дороги. Коли російські майстри реставрації беруться за свою справу іноді стає лячно: жахливі приклади. Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 19 листопада 2019 року